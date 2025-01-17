Саперы обследуют многоэтажку Москвы из-за странной находки в мусоросборнике
Предполагаемую гранату нашли в мусоросборнике многоэтажки в Москве
На юго-востоке Москвы в многоэтажном доме нашли предмет, визуально напоминающий гранату. Находка была сделана в мусоросборнике, на месте работают саперы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Специалисты обследуют 14-этажный дом. Информации о наличии пострадавших не приводилось.
Детали ситуации выясняются.
16 января в Подмосковье предотвратили нападение подростка-радикала на школу. По версии следствия, юноша хотел вооружиться тремя ножами и атаковать учебное заведение в Реутове. Подросток является приверженцем террористического «Колумбайна»*.
По данным СМИ, подозреваемый в подготовке теракта в Реутове — 16-летний таджикистанец.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.