Саперы обследуют многоэтажку Москвы из-за странной находки в мусоросборнике

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Предполагаемую гранату нашли в мусоросборнике многоэтажки в Москве

На юго-востоке Москвы в многоэтажном доме нашли предмет, визуально напоминающий гранату. Находка была сделана в мусоросборнике, на месте работают саперы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Специалисты обследуют 14-этажный дом. Информации о наличии пострадавших не приводилось.

Детали ситуации выясняются.

16 января в Подмосковье предотвратили нападение подростка-радикала на школу. По версии следствия, юноша хотел вооружиться тремя ножами и атаковать учебное заведение в Реутове. Подросток является приверженцем террористического «Колумбайна»*.

По данным СМИ, подозреваемый в подготовке теракта в Реутове — 16-летний таджикистанец.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.