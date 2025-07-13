В Роскосмосе показали, как выглядит циклон, обрушившийся на Московский регион
Госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале показала, как выглядит со спутника циклон, который обрушил грозы и град на Москву и Подмосковье.
Кадры сделали метеорологические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Роскосмос мониторит прохождение циклона.
13 июля Московский регион снова ожидают дожди, местами ливни. Погода будет облачная с прояснениями. Регион накроет гроза и град.
Ранее астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Николь Айерс опубликовала фото редкого атмосферного явления — спрайта.