В Роскосмосе показали, как выглядит циклон, обрушившийся на Московский регион Общество сегодня в 07:45

Госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале показала, как выглядит со спутника циклон, который обрушил грозы и град на Москву и Подмосковье.