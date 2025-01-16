Показано оружие, которым юноша-таджик хотел устроить теракт в школе Подмосковья

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Появилось видео с ножами, которые нашли у 16-летнего таджика, подозреваемого в подготовке теракта в школе Реутова. Фигурант задержан, атака на школу предотвращена, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Правоохранители считают, что злоумышленник вступил в структурное подразделение международной террористической организации с сентября 2023 года по январь 2025 года. Он пропагандировал терроризм и участвовал в обсуждениях о проведении терактов.

Несовершеннолетнему предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). 16 января в отношении фигуранта изберут меру пресечения.

По имеющимся данным, юный таджик был приверженцем террористического «Колумбайна»*.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.