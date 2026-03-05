Саперы обезвредили СВУ, найденное на парковке на юге Москвы

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Саперы обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное на одной из парковок на юге столицы, сообщает Mash.

Для разминирования был задействован специальный робот.

В четверг утром силовики оцепили парковку в столичном районе Зябликово из-за подозрительного предмета, найденного вблизи жилых домов на улице Мусы Джалиля.

На месте происшествия работают городские экстренные службы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.