В Москве оцепили парковку у жилого дома из-за подозрительного предмета

В районе Зябликово на юге Москвы силовики оцепили парковку. Рядом с жилыми домами обнаружили подозрительный предмет, сообщает РЕН ТВ .

Правоохранители работают на улице Мусы Джалиля. Именно там обнаружили подозрительный предмет.

Что именно нашли, пока не сообщается.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что у парковки дежурит полицейский автомобиль. Вокруг множество машин, совсем рядом находятся жилые дома.

