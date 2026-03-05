В Москве оцепили парковку у жилого дома из-за подозрительного предмета
Фото - © Медиасток.рф
В районе Зябликово на юге Москвы силовики оцепили парковку. Рядом с жилыми домами обнаружили подозрительный предмет, сообщает РЕН ТВ.
Правоохранители работают на улице Мусы Джалиля. Именно там обнаружили подозрительный предмет.
Что именно нашли, пока не сообщается.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что у парковки дежурит полицейский автомобиль. Вокруг множество машин, совсем рядом находятся жилые дома.
