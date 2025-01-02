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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска

Пассажирский самолет Airbus 321A российской авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Информации о пострадавших нет, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел прошедшей ночью около 04:00. Борт выкатился за пределы ВПП при развороте после посадки.

По данным транспортной прокуратуры, в настоящее время самолет отстранен от полетов. Для обратного рейса авиакомпания выделила резервное воздушное судно.

Ранее самолет авиакомпании S7, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска Иркутской области из-за смерти пассажира на борту.