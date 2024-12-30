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Самолет S7 вынужденно сел в Братске из-за гибели пассажира на борту

Самолет авиационной компании S7, летевший из Южно-Сахалинска в Новосибирск, вынужден был сесть в аэропорту Братска Иркутской области. Один из пассажиров умер, рассказали ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел с рейсом №5258. Сначала пассажир почувствовал себя плохо, а затем умер.

Уже в 13:33 по местному времени (в 09:33 по московскому) борт вновь взлетел и отправился в Новосибирск.

Ранее в Южной Корее произошла авиакатастрофа. Умерли 179 человек.