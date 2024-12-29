Найдены тела всех 179 погибших с самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее

Обнаружены тела всех 179 погибших с разбившегося в Южной Корее пассажирского лайнера авиакомпании Jeju Air. Авиакатастрофа стала крупнейшей по числу жертв для государства, сообщает РИА Новости .

«По состоянию на 29 число в 21:07 (15:07 мск), число погибших в результате авиакатастрофы рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air составило 179 человек», — пишет местное агентство Yonhap News.

В статье отметили, что в результате авиакатастрофы удалось выжить двум членам экипажа. Мужчина и женщина госпитализированы с травмами тяжелой и средней степени тяжести.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке. Борт летел из Банкока. У лайнера не раскрылись шасси. Он сел на фюзеляж и врезался в ограждение летного поля. На борту находился 181 человек. В Южной Корее объявили семидневный траур после крушения самолета.