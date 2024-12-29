Семидневный траур объявили в Южной Корее после крушения самолета

И.о. президента Южной Кореи и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок объявил национальный траур в стране с 29 декабря по 4 января включительно из-за крушения самолета в Муане, сообщает РИА Новости .

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке. Он летел из Банкока. У лайнера не раскрылись шасси. Он сел на фюзеляж и врезался в ограждение летного поля. На борту находился 181 человек. Спаслись только двое членов экипажа. Авиакатастрофа стала крупнейшей в стране по числу жертв с 1997 года.

В рамках траура в Южной Корее организуют совместные траурные залы в аэропорту Муана, провинции Чолла-Намдо, Кванджу, Сеуле, Седжоне и еще 17 регионах, чтобы люди могли выразить соболезнования.

Все министерства, ведомства местных властей и госучреждения приспустят флаги. Кроме того, госслужащие будут носить траурные ленты, чтобы почтить память погибших.