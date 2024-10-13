Самолет вернулся в Домодедово после 5 кругов в воздухе из-за неисправности

Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Домодедово после 5 кругов в воздухе

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из столичного аэропорта Домодедово через час после назначенного времени. Он сделал пять кругов и вернулся обратно, сообщает Ura.ru .

В пресс-службе компании пояснили, что в самолете увидели неисправность одной из систем. Из-за этого экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань.

Инцидент произошел 12 октября.

Airbus A320 рейса U6 1367 должен был вылететь из Москвы во Владикавказ. Самолет взлетел в 14:45, но вскоре вернулся. Посадка прошла штатно. На сайте аэропорта Домодедово подробные сведения о данном рейсе не представлены.