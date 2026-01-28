Самолет Нячанг-Иркутск успешно совершил незапланированную посадку в Ханое
Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори
Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2578 Нячанг — Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку в Ханое, сообщает РЕН ТВ.
Boeing 757 подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. м над Ханоем. Самолет кружил над городом и вырабатывал топливо.
В пресс-службе AZUR отметили, что борт успешно совершил посадку в аэропорту Ханоя. На борту находились 238 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет.
Примечательно, что на прошлой неделе это же воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Китая. ЧП произошло из-за отказа двигателя.
