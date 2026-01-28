Самолет Нячанг-Иркутск успешно совершил незапланированную посадку в Ханое

сегодня в 11:12

Boeing 757 подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. м над Ханоем. Самолет кружил над городом и вырабатывал топливо.

В пресс-службе AZUR отметили, что борт успешно совершил посадку в аэропорту Ханоя. На борту находились 238 пассажиров. В результате инцидента пострадавших нет.

Примечательно, что на прошлой неделе это же воздушное судно совершило экстренную посадку в аэропорту Китая. ЧП произошло из-за отказа двигателя.

