Самолет не смог взлететь и выкатился за пределы ВПП в Хабаровском крае
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В аэропорту Нелькана в Хабаровском крае самолет Ан-24 не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетной полосы, сообщает РЕН ТВ.
Лайнер принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
Воздушному судну не хватило полосы, чтобы прервать неудавшийся взлет. На борту во время ЧП были 20 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет, возгорания не произошло.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.