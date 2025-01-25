Самолет не смог взлететь и выкатился за пределы ВПП в Хабаровском крае Происшествия 25 января 2025 10:47 0:14

В аэропорту Нелькана в Хабаровском крае самолет Ан-24 не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетной полосы, сообщает РЕН ТВ.

Лайнер принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Воздушному судну не хватило полосы, чтобы прервать неудавшийся взлет. На борту во время ЧП были 20 пассажиров и три члена экипажа. Пострадавших нет, возгорания не произошло. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.