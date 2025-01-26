Самолет Москва-Сочи сел в аэропорту Саратова из-за отказа двигателей

Как рассказал источник, лайнер приземлился в аэропорту Саратова.

Причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей. Погибших и пострадавших в данном инциденте нет.

Ранее борт «Аэрофлота» прилетел из Москвы в Египет с пятиметровым «хвостом», так как в аэропорту Шереметьево перед взлетом забыли отсоединить трос.