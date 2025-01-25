Baza: борт «Аэрофлота» прилетел из Москвы в Египет с пятиметровым «хвостом»

Пассажирский самолет российской авиакомпании «Аэрофлота» прибыл из Москвы в Египет с «хвостом». Сотрудники аэропорта Шереметьево перед взлетом забыли отсоединить пятиметровый трос, сообщает Baza .

Инцидент произошел 23 января. Boeing 737 совершил посадку в аэропорту Хургады. После приземления сотрудники аэропорта обнаружили странный предмет в районе левой опоры шасси.

Выяснилось, что это пятиметровый трос с зажимом типа «крокодил», который используется для заземления во время заправки самолета. Сотрудники российского аэропорта забыли убрать его перед вылетом.

Командир воздушного судна осмотрел самолет и принял решение не отменять обратный рейс. По возвращении в Москву техники также осмотрели самолет и обнаружили множественные повреждения в левой задней части фюзеляжа. Из-за этого борт временно отстранили от полетов. Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее в аэропорту Нелькана в Хабаровском крае самолет Ан-24 не смог подняться в воздух и выкатился за пределы взлетной полосы.