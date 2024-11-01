Самолет из Петербурга в Алматы сел в Шереметьево из-за утечки топлива
АК «Россия»: самолет из Петербурга в Алма-Ата вынужденно сел в Шереметьево
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Воздушное судно авиакомпании «Россия», летевшее из Петербурга в казахстанский город Алма-Ата, вынужденно приземлилось в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, началась утечка топлива, рассказали ТАСС в пресс-службе фирмы.
Пассажиров пересадили на резервный самолет. Они продолжили лететь по маршруту рейса.
Воздушное судно улетело из Москвы в Алма-Аты в 09:54.
Ранее вертолет врезался в сопку и разбился на Чукотке. Он мог потерпеть крушение.