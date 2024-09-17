Самолет из Москвы в Минводы сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

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Самолет, который летел по маршруту Москва-Минеральные воды, экстренно сел в волгоградском аэропорту. Одному из пассажиров стало плохо, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной воздушной гавани Анастасию Голодову.

Самолет приземлился в Волгограде 17 сентября в 08:30. Посадка была вынужденной.

Пассажира передали докторам. После этого в 09:37 самолет поднялся в воздух и улетел в Минеральные воды.

Ранее самолет Ереван-Москва экстренно сел в Астрахани. Пассажиру стало плохо.