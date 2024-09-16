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Летевший из Еревана в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Астрахани

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту им. Б. М. Кустодиева в Астрахани. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает ТАСС .

«Рейс SU1869 авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший по маршруту Ереван — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 02:12 (01:12 по Москве) по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — заявила представительница астраханского аэропорта.

Она подчеркнула, что мужчина был снят с рейса и госпитализирован в одну их городских больниц.

Собеседница агентства добавила, что авиакомпания приняла решение назначить вылет на 14:00 (13:00 по Москве).

По данным Минздрава Астраханской области, у пассажира диагностировали высокую температуру и другие признаки ОРВИ.

Ранее неизвестные пытались ослепить экипаж самолета Санкт-Петербург — Челябинск. Полиция приняла меры к задержанию злоумышленников.