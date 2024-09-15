сегодня в 13:18

Полиция приняла меры к задержанию злоумышленников, пытавшихся ослепить экипаж самолета Санкт-Петербург — Челябинск, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение об инциденте поступило в 00:45 воскресенья. В нем говорилось о попытке ослепить экипаж Boeing 738.

Взлет лайнера прошел штатно. В инциденте никто не пострадал.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.