Самолет экстренно посадили: 16-летнюю девушку изнасиловали прямо на борту
Самолет экстренно приземлился в британском аэропорту из-за изнасилования 16-летней девушки прямо на борту. Инцидент произошел во время выполнения рейса Шаннон-Бостон, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Irish Star.
Несовершеннолетняя летела вместе с бабушкой. Рядом сидел 58-летним мужчиной. В какой-то момент он совершил в отношении девочки сексуальное насилие.
Девушка немедленно сообщила обо всем бортпроводнице, та рассказала капитану, Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Шанноне.
Насильника задержали. Правоохранители опросили свидетелей и бабушку пострадавшей. Теперь обвиняемый должен будет не только понести наказание за изнасилование, но и выплатить авиакомпании убытки.
