Самолет экстренно посадили: 16-летнюю девушку изнасиловали прямо на борту

сегодня в 19:46

Самолет экстренно приземлился в британском аэропорту из-за изнасилования 16-летней девушки прямо на борту. Инцидент произошел во время выполнения рейса Шаннон-Бостон, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Irish Star.

Несовершеннолетняя летела вместе с бабушкой. Рядом сидел 58-летним мужчиной. В какой-то момент он совершил в отношении девочки сексуальное насилие.

Девушка немедленно сообщила обо всем бортпроводнице, та рассказала капитану, Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Шанноне.

Насильника задержали. Правоохранители опросили свидетелей и бабушку пострадавшей. Теперь обвиняемый должен будет не только понести наказание за изнасилование, но и выплатить авиакомпании убытки.

Ранее в Москве раскрыли дело об изнасиловании 20-летней давности. Тогда жертвой маньяка стала молодая девушка, на которую набросились, пока она расчищала снег возле гаража.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.