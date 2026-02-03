Мигрант изнасиловал москвичку, пока она расчищала снег возле гаража

В Москве раскрыли дело об изнасиловании 20-летней давности. Тогда жертвой маньяка стала молодая москвичка — на нее набросились, пока она расчищала снег возле гаража, чтобы поставить туда машину, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в 2006 году возле бокса на Привольной улице. Молодая девушка пыталась побороть стихию и расчищала снег возле гаража. Внезапно к ней сзади подобрался приезжий из Узбекистана.

Он затащил москвичку в помещение, а затем изнасиловал. Тогда по горячим следам его не удалось поймать. Однако недавно следователи ГСУ СКР по Москве возобновили расследование.

Они заново изучили улики, провели ряд экспертиз и нашли виновного. Оказалось, что подозреваемый работает автомаляром.

