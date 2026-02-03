Просила покормить ее: в Кашире спустя 28 лет нашли мужчину, убившего падчерицу

В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, убивший падчерицу 28 лет назад

В Подмосковье будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве 8-летнего ребенка. Преступление было совершено 28 лет назад, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

На скамье подсудимых оказался 64-летний местный житель. По данным следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый, находясь в квартире в Кашире, поссорился со своей 8-летней падчерицей. Девочка просила покормить ее, но мужчину эта просьба взбесила.

Тогда он убил ребенка. Утром следующего дня он поместил тело падчерицы в сумку и закопал в подвале многоэтажного дома. Спустя время родственница девочки заявила о ее пропаже и обратилась в правоохранительные органы.

Тогда установить обстоятельства происшествия не удалось. В октябре 2025 года расследование дела возобновилось. Удалось установить местонахождение обвиняемого, его задержали.

В ходе допроса он рассказал, как убил девочку и куда спрятал тело. Вскоре после этого останки погибшей были обнаружены. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

