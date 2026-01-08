сегодня в 17:57

В аэропорту Аль-Мактум успешно приземлился самолет Дубай — Москва, который ранее подал сигнал бедствия, сообщает Baza .

Днем в четверг рейс авиакомпании Utair Дубай — Москва подал сигнал бедствия. Это произошло чрез час после вылета из аэропорта Аль-Мактум.

В авиакомпании рассказали, что полет лайнера прервался из-за технических причин. Но подробности ЧП не раскрыли.

Самолет подавал сигнал «7700» об аварийной ситуации на борту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.