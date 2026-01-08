сегодня в 17:27

Самолет, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании Utair, который летит из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия, сообщает Baza .

Boeing 767-224 вылетел из Дубая час назад. Он должен был приземлиться в 21:15 в столичном аэропорту Внуково, но подал сигнал «7700» об аварийной ситуации на борту.

По предварительной информации, внештатная ситуация произошла на лайнере сразу после взлёта. Сейчас борт сжигает топливо и сделал свыше 10 кругов около города.

Ранее штормовой ветер пять раз мешал сесть самолету в Новосибирске.

