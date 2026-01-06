Штормовой ветер пять раз мешал сесть самолету в Новосибирске

Самолет пять раз предпринимал попытки сесть в Новосибирске, однако штормовой ветер мешал это сделать. Инцидент произошел с рейсом, который прибывал из Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает SHOT .

С непогодой столкнулся самолет Embraer-170. Из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду в Новосибирске воздушное судно пять раз заходило на посадку, но не могло сесть.

Тогда самолету пришлось уйти на запасной аэродром в Барнаул в Алтайском крае. В связи с этим у многих людей сорвалась стыковка на иные рейсы. Некоторые пассажиры летели за границу.

Ряду самолетов пришлось «кружиться» рядом с аэропортом. Они ждали, когда погода станет лучше. С этим столкнулись, в том числе, самолеты из Петропавловска-Камчатского, Томска и Горно-Алтайска.

В Новосибирске и области 6 января бушует сильный ветер. Жителей города предупредили об ухудшении погоды.

