Самолет Бе-200 МЧС России тушит лесной пожар в Геленджике

сегодня в 15:03

Спасатели привлеки к тушению лесного пожара в Геленджике самолет Бе-200 МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале .

Возгорание произошло на территории Пшадского лесничества, в районе села Криница. Огонь распространился на 17 гектарах.

На месте уже работает наземная группа пожарных. В ее составе — сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС России. Также ожидается приезд аэромобильной группировки МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего с возгоранием борются более 100 специалистов и 27 единиц техники.

Пожар начался утром 28 августа. Из-за происшествия 23 туриста, отдыхающие на берегу Черного моря рядом с местом возгорания, оказались отрезаны от путей спасения. Их эвакуировали в безопасное место на катере.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Северском районе и Геленджике ликвидируют последствия ударов БПЛА ВСУ на гражданские объекты.