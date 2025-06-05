Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области

сегодня в 17:29

В Ершовском районе Саратовской области самолет Ан-2 потерпел крушение. Есть пострадавший, сообщает «112».

По предварительным данным, самолет совершал сельскохозяйственные работы по распылению удобрений. Затем он совершил жесткую посадку.

Пилот воздушного судна пострадал. Он находится под наблюдением медиков.

Причины и обстоятельства происшествия не уточняются.

Ранее пауэрбэнк загорелся в салоне самолета ЯК-488 авиакомпании «Якутия». Авиалайнер был на высоте 10 тысяч метров.