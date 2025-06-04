На высоте 10 тысяч метров в салоне самолёта ЯК-488 авиакомпании «Якутия» загорелся пауэрбанк в сумке пассажира, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Устройство внезапно задымилось, оплавив бортовой ковёр, но бортпроводники за секунды вычислили источник опасности.

«Это был слаженный алгоритм действий: от первых сообщений пассажиров до полной локализации проблемы прошло менее трёх минут», — пояснили в авиакомпании.

Лайнер благополучно приземлился в Якутске по расписанию, хотя происшествие вновь подняло вопрос о безопасности литиевых батарей на борту. Всего месяц назад аналогичный случай произошёл с Airbus A350 «Аэрофлота» — тогда загорелось кресло из-за неисправной электроники.

Авиаперевозчики ужесточают контроль, но просят пассажиров не хранить power bank в перегруженных сумках и следить за их перегревом.

«Даже сертифицированные устройства могут стать угрозой, если нарушать правила эксплуатации», — предупреждают эксперты.