Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении
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В Котайкской области Армении произошло крушение самолета Ан-2. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян, пишет ТАСС.
По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли.
Это был учебный самолет, отметил Торосян.
«Минобороны выражает глубокие соболезнования членам семьи летчиков, их близким и сослуживцам», — сказал он.
Ранее источник в авиационных службах сообщил, что эксперты, участвующие в расследовании крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной, считают, что это не было связано с работой двигателя.