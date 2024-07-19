Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении

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В Котайкской области Армении произошло крушение самолета Ан-2. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян, пишет ТАСС .

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли.

Это был учебный самолет, отметил Торосян.

«Минобороны выражает глубокие соболезнования членам семьи летчиков, их близким и сослуживцам», — сказал он.

Ранее источник в авиационных службах сообщил, что эксперты, участвующие в расследовании крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной, считают, что это не было связано с работой двигателя.