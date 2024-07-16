Падение SSJ-100 под Коломной не связано с работой двигателя

Источник в авиационных службах сообщил, что эксперты, участвующие в расследовании крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной, приоритетной причиной считают совсем не связанную с работой двигателя, пишет ТАСС .

«Определена наиболее приоритетная версия крушения. Дальше она будет отрабатываться путем исключения других возможных версий. По предварительным данным, крушение самолета с работой двигателей не связано», — сказал собеседник агентства.

При этом какую именно версию рассматривают эксперты, не уточняется. Одной из первых причин падения пассажирского самолета в Подмосковье 12 июля считали попадание птицы в двигатель, затем эту версию перестали рассматривать. На смену ей появилось предположение, что авиакатастрофа произошла из-за человеческого фактора.

Самолет с бортовым номером RA-89049 принадлежал авиакомпании «Газпром авиа». На борту пассажирского самолета SSJ-100 находились только два пилота и бортпроводник. Все трое членов экипажа погибли. Других людей в салоне воздушного судна не было, так как команда выполняла перегоночный рейс.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Московской области.