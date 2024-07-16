Причиной падения SSJ-100 под Коломной могла стать ошибка при установке датчиков

Спустя три дня после падения Sukhoi Superjet 100 под Коломной компания-разработчик выпустила информационное письмо о ремонте самолетов с призывом внимательно следить за установкой датчиков угла, вероятно, ошибка ремонтников могла стать причиной авиакатастрофы, сообщает Telegram-канал Mash .

В документе ПАО «Яковлев» сказано, что установку датчиков угла нельзя доверять одному человеку. К документу также прилагается фотография с примером того, как на самом деле должно быть установлено необходимое оборудование.

СМИ, изучив эту информацию, сделали вывод, что именно ошибка в расположении датчиков могла стать причиной трагедии, в которой погибли три человека — два пилота и бортпроводник. По одной из предварительных версий, контроль не выявил ошибку, после чего 12 июля самолет подняли в небо.

Предполагается, что уже в воздухе система неправильно распознала сигналы: перепутанные датчики показали, что самолет слишком резко набирает высоту, и направили его вниз. При таких сигналах система воздушного судна не реагирует на штурвалы. Избежать столкновения с землей у экипажа не получилось.

Ранее сообщалось, что причиной падения самолета могла стать птица, попавшая в двигатель. Позднее эту версию перестали рассматривать как основную.