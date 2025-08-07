сегодня в 10:49

Самолет Airbus A321, летевший из аэропорта Домодедово до Сочи, подал сигнал тревоги. Это произошло почти в конце рейса, сообщает MSK1 .

Пилоты назвали код 7700. Это указывает на некое серьезное происшествие в самолете.

Воздушное судно находится на высоте более 10 км. При этом его скорость составляет всего 278 километров в час.

Ранее летевший в Сочи самолет подал сигнал SOS над Казахстаном. Одному из людей стало плохо во время полета.