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Mash: летевший в Сочи самолет подал сигнал SOS над Казахстаном

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал тревоги над Казахстаном. Предварительно, одному из людей на борту стало плохо во время полета, сообщает Mash .

Инцидент произошел на авиалайнере компании Nordwind. По данным канала, экипажу пришлось заходить на экстренную посадку в казахстанском Актобе.

Подробной информации о состоянии человека, которому стало плохо в полете, пока нет. Известно, что на борту находилось 564 пассажира.

Прочие обстоятельства выясняются.

Накануне, 26 мая, самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в аэропорту Киренск в Иркутской области. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жесткая посадка самолета попала на видео.