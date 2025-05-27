Летевший в Сочи самолет подал сигнал SOS над Казахстаном
Mash: летевший в Сочи самолет подал сигнал SOS над Казахстаном
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Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Сочи, подал сигнал тревоги над Казахстаном. Предварительно, одному из людей на борту стало плохо во время полета, сообщает Mash.
Инцидент произошел на авиалайнере компании Nordwind. По данным канала, экипажу пришлось заходить на экстренную посадку в казахстанском Актобе.
Подробной информации о состоянии человека, которому стало плохо в полете, пока нет. Известно, что на борту находилось 564 пассажира.
Прочие обстоятельства выясняются.
Накануне, 26 мая, самолет Ан-24 совершил жесткую посадку в аэропорту Киренск в Иркутской области. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жесткая посадка самолета попала на видео.