Самокатчика сбили на Коровинском шоссе в столице

Около дома 23, корпус 1, на Коровинском шоссе в Москве сбили человека на самокате, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

На видео с места ДТП видно, как стоят машины скорой помощи и реанимации, автомобили полиции. Все происходит недалеко от пешеходного перехода. На асфальте лежит человек, о его состоянии ничего не известно.

На месте аварии затруднено движение машин.

Ранее грузовик влетел в стоящую на обочине фуру в округе Солнечногорск. В результате ДТП погибла пассажирка грузового автомобиля.