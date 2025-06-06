Самокатчика сбили на Коровинском шоссе в столице
Около дома 23, корпус 1, на Коровинском шоссе в Москве сбили человека на самокате, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
На видео с места ДТП видно, как стоят машины скорой помощи и реанимации, автомобили полиции. Все происходит недалеко от пешеходного перехода. На асфальте лежит человек, о его состоянии ничего не известно.
На месте аварии затруднено движение машин.
Ранее грузовик влетел в стоящую на обочине фуру в округе Солнечногорск. В результате ДТП погибла пассажирка грузового автомобиля.