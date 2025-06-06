Грузовик влетел в стоящую на обочине фуру в Подмосковье, пассажирка погибла

сегодня в 13:26

Человек погиб при столкновении грузовика со стоящей фурой в Подмосковье

Грузовик влетел в стоящую на обочине фуру в городском округе Солнечногорск. В результате аварии погибла пассажирка грузового автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно, накануне в 23:25 на 71-м км автодороги М-10 «Россия» грузовик марки Hyundai на полном ходу влетел в фуру DAF, которая была припаркована на обочине. В результате ДТП погибла 55-летняя пассажирка грузовика, водитель был госпитализирован.

По факту смертельной аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.