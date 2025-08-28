Самокатчик в Москве врезался в 9-летнюю девочку, едва не убив ее

В Москве 17-летний курьер на самокате сбил 9-летнюю девочку, которая шла с мамой. В результате пострадал и сам самокатчик, и маленький ребенок, сообщает «МК: срочные новости» .

ДТП с участием самоката произошло на улице Константинова, где гуляли мама с дочкой. На одном из участков шли строительные работы. Место было огорожено забором, оно также закрывало одну полосу проезжей части и часть тротуара.

Мама и девочка решили обойти данный участок. Женщина вывела ребенка на дорогу, не дойдя до пешеходного перехода. В этот момент в них врезался 17-летний курьер. Он решил на самокате объехать огражденный участок дороги.

Парень двигался по встречной полосе на скорости 25 км/ч. В результате от удара пострадал и сам самокатчик, и 9-летняя малышка. Оба упали на землю. Их госпитализировали с различными травмами.

Ранее в Москве подростки впятером катались на самокате и получили штраф в 100 тыс. руб. Они создали потенциально опасную ситуацию, одновременно передвигаясь на устройстве.