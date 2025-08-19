В Москве подростки впятером катались на самокате и получили штраф в 100 тыс руб

Оператор сервиса проката электросамокатов наложил штраф в 100 тысяч рублей и заблокировал аккаунт пользователя после инцидента на улице Зои и Александра Космодемьянских. На одном самокате прокатились сразу пятеро подростков, об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, пишет столичный Дептранс .

По словам Ликсутова, пятеро подростков создали потенциально опасную ситуацию, когда одновременно передвигались на одном арендованном устройстве. Нарушителей быстро обнаружили благодаря системе видеонаблюдения и идентификационным номерам самоката, несмотря на использование нового непроверенного аккаунта.

Представители сервиса подчеркивают, что внимательно отслеживают все сообщения о нарушениях от граждан и медиа, оперативно принимая меры к нарушителям правил пользования электросамокатами.

«Пользователя, на чье имя был взят самокат, оштрафовал оператор проката на 100 тыс. руб. и заблокировал в сервисе», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Дептранса напоминают, что электросамокаты рассчитаны только на одного человека. Катание вдвоем или группой создает серьезные риски безопасности. При избыточной нагрузке управление становится труднее, а в случае аварии несколько пассажиров могут получить более тяжелые травмы.

Сервис аренды доступен исключительно для лиц старше 18 лет. Эти правила установлены прежде всего для защиты вашего здоровья.