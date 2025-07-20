Самокатчик в Калининграде столкнулся с авто, сделал сальто в воздухе и выжил

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Самокатчик пострадал после столкновения с автомобилем в Калининграде

Автомобиль сбил водителя самоката на Московском проспекте в Калининграде, сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло в районе дома 50 «А» утром 20 июля. Самокатчик 1982 г. р. ехал на СИМ по регулируемому пешеходному пешеходу. Внезапно в него врезался автомобиль.

На опубликованных кадрах видно, что после сильного удара самокатчик перевернулся в воздухе. Сделав сальто, он упал на дорогу. Пострадавшему чудом удалось выжить.

Судя по кадрам, он был в шлеме. Мужчину госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП.

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