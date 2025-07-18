Смертельный «Вилли»: неудачный трюк байкера с летальным исходом попал на видео

Ужасное ДТП произошло в Видном в Подмосковье. Байкер решил показать трюк в районе дома №3 на улице Советской, но не справился с управлением и влетел под колеса встречного автомобиля, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

На опубликованном видео можно увидеть, как мотоциклист решает встать на заднее колесо во время движения на огромной скорости. Однако трюк под названием «Вилли» не удался.

Байк столкнулся с одним автомобилем, а затем угодил под колеса машины, которая ехала по встречной полосе. Удар был страшной силы, байк сразу же загорелся.

По информации ресурса Motocitizen, на место сразу прибыли службы экстренной помощи. Пилот мотоцикла KTM 1290 Super погиб. О состоянии водителя автомобиля ничего не известно.