сегодня в 16:35

Сальдо: ВСУ ударили по Центру для одаренных детей в Херсоне

Ночью 6 января произошла попытка атаки на образовательное учреждение, расположенное на Арабатской стрелке. Целью удара Вооруженных сил Украины стал Центр для одаренных детей и творческой молодежи, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Предварительно известно, что противник использовал три беспилотника, оснащенных мощными взрывными устройствами. Дроны следовали на крайне низкой высоте со стороны акватории Азовского моря.

Силам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать два беспилотника, которые не нанесли ущерба объектам. Третий летательный аппарат упал непосредственно на территорию образовательного центра.

В результате инцидента получили повреждения административные корпуса и жилые здания. Данное происшествие произошло после недавнего теракта в Хорлах, где среди пострадавших оказались мирные жители, включая несовершеннолетних.

«И опять подлое нападение осуществлено под праздник по совершенно гражданскому объекту, предназначенному для детей и молодежи. К счастью, никто не пострадал», — написал Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, что в регионе работает система ПВО из-за очередных попыток ВСУ обстрелять Херсонскую область.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.