сегодня в 16:07

Сальдо предупредил о работе ПВО из-за атаки ВСУ на Херсонскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабную атаку беспилотниками на Херсонскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, вражеские дроны направлены на различные объекты в регионе. В связи со сложившейся ситуацией в области объявлена повышенная готовность. Специальные службы переведены в режим максимальной боеготовности.

Коммунальные и аварийно-спасательные подразделения находятся в состоянии ожидания. Они готовы немедленно приступить к работе при необходимости.

Сальдо предупредил население, что в Херсонской области работают дежурные средства ПВО. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

