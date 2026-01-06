Сальдо предупредил о работе ПВО из-за атаки ВСУ на Херсонскую область
Фото - © РИА Новости
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабную атаку беспилотниками на Херсонскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, вражеские дроны направлены на различные объекты в регионе. В связи со сложившейся ситуацией в области объявлена повышенная готовность. Специальные службы переведены в режим максимальной боеготовности.
Коммунальные и аварийно-спасательные подразделения находятся в состоянии ожидания. Они готовы немедленно приступить к работе при необходимости.
Сальдо предупредил население, что в Херсонской области работают дежурные средства ПВО. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
