Сальдо рассказал об опасной инфекции в Херсоне из-за гниющих трупов ВСУ

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Сальдо: в Херсоне появилась опасная инфекция из-за гниющих трупов ВСУ в Днепре

В находящемся под контролем ВСУ Херсоне загрязнена вода, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В реках Днепра появилась бактериальная инфекция. Это произошло из-за поломок очистных сооружений и попадания в водоем трупов бойцов ВСУ, которые гниют.

Сальдо посоветовал жителям Херсонской области на время отказаться от использования воды из Днепра. Также там нельзя купаться и ловить рыбу.

Ранее в Херсоне солдаты ВС РФ сбили две ракеты ATACMS, которые летели в Крым. Отечественным силам ПВО удалось успешно вывести их из строя.