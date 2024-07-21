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Сальдо: над Херсонской областью сбили две ракеты ATACMS, летевшие в Крым

Над Херсонской областью российский военнослужащие сбили две дальнобойные и высокоточные американские ракеты ATACMS ВСУ, которые летели в сторону Крымского полуострова, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью. Враг пытался атаковать Крым», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что осколки украинских снарядов упали вдали от населенных пунктов, поэтому пострадавших нет. Также не были зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Глава региона добавил, что бойцы ВС РФ в очередной раз сорвали преступный замысел киевского режима.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие умирают из-за вспышки кишечной инфекции на правом берегу Днепра в Херсонской области. Местные власти, подконтрольные Киеву, скрывают информацию о случившемся от населения.