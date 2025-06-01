сегодня в 03:17

РЖД: пассажиров попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуировали в ПВР

Пассажиры попавшего в ЧП в Брянской области поезда эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах доставляются на вокзал Брянск-Орловский, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что пассажиры могут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде «Брянск — Москва».

В результате обрушения моста погибли семь человек.

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».