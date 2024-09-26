Рынок со стройматериалами загорелся во Владимирской области
Рынок со стройматериалами горит на площади 2750 квадратных метров во Владимирской области, сообщили в пресс-службе МЧС в Telegram-канале.
Возгорание произошло городе Ковров на 2 тыс. «квадратах». Позже площадь пожара увеличилась до 2 750 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвуют 15 специалистов и 5 единиц техники.
Также опубликованы кадры с тушением возгорания.
Ранее пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ТЦ «Тетрис» в Бронницах.