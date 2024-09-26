сегодня в 17:19

Огнеборцы МЧС локализовали пожар в ТЦ «Тетрис» в Бронницах

Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ТЦ «Тетрис» в Бронницах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Отмечается, что очаг пожара был в магазине Дикси. По прибытии к месту ЧП пожарные наблюдали сильное задымление.

Пожар произошел в ТЦ «Тетрис» в Бронницах в четверг. Как отметили в администрации городского округа, его площадь составляла 1,5 тыс. кв. м.

В пресс-службе МЧС добавили, что возгорание локализовали на площади 120 кв. м. Людей эвакуировали из ТЦ еще до прибытия огнеборцев.

В 16:59 произошла ликвидация открытого горения.