Огнеборцы МЧС локализовали пожар в ТЦ «Тетрис» в Бронницах
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Пожарным удалось локализовать возгорание, которое произошло в ТЦ «Тетрис» в Бронницах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
Отмечается, что очаг пожара был в магазине Дикси. По прибытии к месту ЧП пожарные наблюдали сильное задымление.
Пожар произошел в ТЦ «Тетрис» в Бронницах в четверг. Как отметили в администрации городского округа, его площадь составляла 1,5 тыс. кв. м.
В пресс-службе МЧС добавили, что возгорание локализовали на площади 120 кв. м. Людей эвакуировали из ТЦ еще до прибытия огнеборцев.
В 16:59 произошла ликвидация открытого горения.