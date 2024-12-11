«Рыбарь» заявил о применении новейшей дрон-ракеты «Пекло», но не по Таганрогу

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«Рыбарь»: новейшую украинскую дрон-ракету «Пекло» не сбивали над Таганрогом

Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что новейшую украинскую дрон-ракету «Пекло» не применяли во время обстрела Таганрога. По его данным, эту ракету уничтожили еще 10 декабря в акватории Черного моря.

По данным ресурса, одну дрон-ракету «Пекло» накануне сбили над Черным морем. Ее запускали из Одесской области. Дрон-ракету уничтожил российский МиГ-29 в 120 км к юго-западу от Тарханкута.

«Так что это можно назвать первым боевым применением украинского „чудо-юдо“, но не очень удачным, как его расписывают украинские СМИ», — написал проект с аудиторией более 1,3 миллиона подписчиков.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что ракета-дрон «Пекло» прошла первые боевые применения. Он назвал их «успешными».

Минобороны России доложило, что утром 11 декабря по аэродрому Таганрог ударили 6 баллистических ракет ATACMS американского производства. В результате атаки ранения получили российские военнослужащие, повреждены военные автомобили.