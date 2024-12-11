Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута»

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Украинский президент Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии имени Бориса Патона сообщил об испытаниях новой ракеты «Рута», пишет «СТРАНА.ua» .

Он отметил, что испытания прошли успешно.

Также Зеленский сообщил, началось серийное производство ракеты «Паляница». По его словам, ракета-дрон «Пекло» прошла первые боевые применения.

Ранее США сообщили, что выделили в помощь для Украины многомиллиардный займ, который будут гасить с доходов от замороженных активов Москвы. Соответствующая информация появилась на сайте американского минфина.