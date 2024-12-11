Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты «Рута»
Украинский президент Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии имени Бориса Патона сообщил об испытаниях новой ракеты «Рута», пишет «СТРАНА.ua».
Он отметил, что испытания прошли успешно.
Также Зеленский сообщил, началось серийное производство ракеты «Паляница». По его словам, ракета-дрон «Пекло» прошла первые боевые применения.
Ранее США сообщили, что выделили в помощь для Украины многомиллиардный займ, который будут гасить с доходов от замороженных активов Москвы. Соответствующая информация появилась на сайте американского минфина.