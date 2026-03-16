Рыбаки утопили машину с уловом во Владивостоке

Машина ушла под воду во время рыбалки во Владивостоке, сообщает Amur Mash .

Инцидент произошел в районе станции Океанской, где весь месяц собирались рыбаки.

«На сей раз удача отвернулась от водителя Subaru Forester — авто ушло под воду уже у берега», — говорится в публикации.

На опубликованном видео видно, как машина уходит под воду.

Ранее в Ленинградской области 15 человек вышли на лед и едва не утонули. Их удалось спасти.

