Рыбаки утопили машину с уловом во Владивостоке
Машина ушла под воду во время рыбалки во Владивостоке, сообщает Amur Mash.
Инцидент произошел в районе станции Океанской, где весь месяц собирались рыбаки.
«На сей раз удача отвернулась от водителя Subaru Forester — авто ушло под воду уже у берега», — говорится в публикации.
На опубликованном видео видно, как машина уходит под воду.
Ранее в Ленинградской области 15 человек вышли на лед и едва не утонули. Их удалось спасти.
