В Ленобласти 15 человек спасли со льда Финского залива

В Ленинградской области 15 человек вышли на лед и едва не утонули. Их удалось спасти, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В акватории Финского залива, в районе КП «Золотые пески» в Выборгском районе 10 человек оказались на оторвавшейся льдине. Они находились на расстоянии 300 метров от берега и не могли самостоятельно добраться до суши.

На помощь оперативно выдвинулись спасатели поисково-спасательного подразделения «Берег». Прибыв на место на судне на воздушной подушке, они эвакуировали людей. Пострадавших среди них нет.

Как уточняет ТАСС, в Санкт-Петербурге спасли еще пятерых рыбаков, которые провалились в трещину ледового поля на фоне активного таяния.

