Рыбаки на Кубани поймали на крючок краснокнижного дельфина

Рыбаки поймали на крючок краснокнижного дельфина в Краснодарском крае. Черноморский афалин почти 2 недели обитал в пресной реке Бейсуг станицы Бриньковской, сообщает URA.RU .

Согласно данным центра спасения «Дельфа», дельфин проплыл около 30 км через лиман, а затем поднялся вверх по реке еще на 2,5 км. Вернуться в море ему не удается: выше по течению его путь блокируют шлюзы, а выход в лиман перекрыт обширной отмелью, непроходимой для афалина.

По словам руководителя центра Татьяны Белей, в настоящее время оценить состояние дельфина сложно. У афалина, по всей видимости, есть травмы от крючка и лески. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и погрануправления.

Белей добавила, что ситуация требует постоянного наблюдения. Главная проблема — невозможность ограничить рыболовство из-за отсутствия полномочий у местных инстанций.